雲林副縣長謝淑亞（右五）感謝彰化縣圓夢行善團，幫助雲林孩子開創自己的一片天空。（張朝欣攝）

彰化縣圓夢行善團16日到雲林家扶北港服務處捐贈40萬元，作為台西希望教室經費與助學金，希望教室提供國中小弱勢學生課後輔導、才藝學習課程，助學金則針對高中大專學子，行善團表示雲林偏鄉資源相對不足，希望善款能讓孩子們不要輸在起跑點，用教育翻轉人生，進一步為自己圓夢。

彰化縣圓夢行善團由會長楊金象率榮譽會長蕭文龍、沈河川等30餘名團員，共同捐贈40萬元，由雲林家扶主委陳燦勳代表接受，雲林副縣長謝淑亞、縣府民政處長蕭德恕、北港鎮長蕭美文等人也到場感謝行善團的愛心，挹注雲林希望教室與助學金經費，幫助學子努力向學。

楊金象表示，希望40萬元善款持續支持希望教室的營運，讓孩子下課後有人陪伴讀書、學習才藝，同時供應家扶每年發給高中與大專生的助學金，另外，也認養家庭貧困、成績優異的高中生與大專生各1名，每個月發給5000元獎金，作為其他學子的表率，鼓勵大家用教育翻轉人生。

謝淑亞回贈行善團感謝狀後說，愛會帶來更多的愛，行善團的善款除了幫助雲林學子努力向學，也將發揮拋磚引玉效果，吸引社會各界更多的愛心挹注到雲林，不少雲林孩子在家扶與各界協助下，表現優異開創自己的一片天空，有些人有能力了經常回饋家鄉，把愛心永續傳承下去，善的循環令人感動。

陳燦勳指出，台西希望教室對孩子的幫助很大，以前有些孩子下課後家長無法陪伴，只能在外遊蕩，衍生出一些社會問題，希望教室安排老師課後輔導並提供晚餐，星期假日則有免費才藝班，孩子的課業與生活有了寄託，對人生充滿希望，這就是給弱勢孩子最好的禮物。