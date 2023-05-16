台積電寶山1、2期擴廠工程如火如荼進行，已衍生交通等問題，縣議員邱坤桶指科管局已完成北二高寶山交流道改善可行性評估期末報告送縣府，希望儘早報中央爭取經費執行。縣府交旅處長戴志君指該期末報告缺地方說明會資料，已退回科管局。

縣長楊文科指出，竹科寶山1、2期開發牽涉台積電的進駐，當時有做超前規畫，特別是寶山鄉未來短中長期的交通網絡，相信該期未報告經討論修正後，向中央申請補助經費依計畫執行，縣府也會協助配合鄉公所來推動相關道路拓寬計畫，寶山交通應會有明顯改善。

邱坤桶說，台積電在寶山進行擴廠工程後，北二高上下班交通尖峰時段，從茄苳交流道起就開始塞車，下寶山交流道又從大雅路、科環路、大坪路塞車，上班族和民眾都很痛苦，他不希望寶山交流道成為第2個竹北交流道！

邱坤桶指寶山已面臨交通黑暗期，台積電擴廠可能在3、5年完成，交通將更嚴峻，科管局委外做的寶山交流道改善可行性評估期末報告已送縣府核備，希望盡快向中央申請經費，若現在不做，恐怕就晚了。

交旅處長戴志君說，該期末報告還缺地方說明會的資料，已退還給科管局，縣府會與科管局協調，一同聽取民眾意見，採滾動式修正。

戴志君指解決寶山的交通要分高速公路和平面道路兩部分，科環路等平面道路有經費可拓寬，最重要的是新設寶山第2交流道，才能疏解現有寶山交流道車流量，後續並配合道路拓寬。

戴志君指出，該期末報告補正資料完成，會結合科管局、台積電、新竹市府，向中央爭取闢建寶山第2交流道的經費。

此外，立委林思銘日前辦理寶山交流道間交通勘查，寶山鄉長邱振瑋提出科環路接大雅路拓寬延伸至二坪橋、大雅路拓寬至竹43三峰路2項交通建設案，林思銘將待公所完成先期規畫後，協助提案向中央爭取經費。