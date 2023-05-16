P. LEAGUE+高雄鋼鐵人後衛林書豪在14日的比賽中受傷退場，林書豪16日出席品牌活動時精神不錯，他笑著表示，也在比賽現場的父母一再看到他在球場上受傷相當不捨，問他可不可以退休了。

林書豪在14日的比賽和福爾摩沙台新夢想家洋將麥卡洛爭搶籃板，落下時麥卡洛手肘敲到林書豪左臉，他重摔倒地，當場有流鼻血及後腦出血，送醫檢查有輕微腦震盪，不過他還是回到球場看完比賽。

對於身體狀況，林書豪16日出席自己和法國軍靴品牌PALLADIUM聯名商品活動時，透露受傷當天及隔天比較不舒服，不過目前沒有大礙，也沒頭暈、嘔吐，早、中、晚都有跟醫生聯繫，17日也會再看檢查一次，希望球迷不要擔心，他也笑說，由於自己為了籃球付出很多努力，比賽、賽後治療、訓練、看影片很多事要做，壓力也不小，爸媽在看到他與夢想家這場比賽受傷退場後，都問他可不可以退休了。

林書豪補充，和麥卡洛同隊過，比賽後麥卡洛也傳訊息跟他道歉，夢想家是很棒的隊伍，不少人也關心他的狀況，他很感謝大家的關心，「籃球圈是個大家庭，雖然彼此競爭，但也會互相支持，我難過付出這麼多努力卻無法和球隊一起打到最後，但人生可能就是這樣，也希望大家不要攻擊球員，多散播愛和正能量。」

林書豪強調，這次和法國軍靴品牌聯名活動對他很重要，因此在評估身體狀況允許下準時出席，在炎熱的天氣下他也堅持穿著夾有自己設計概念的外套、長褲出場，展現敬業精神，也和熱情支持的球迷合影留念。