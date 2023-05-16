台中大里區塗城國小「水泥地」棒球隊近年發展有成，但球隊訓練、比賽等所費不貲，成員又半數以上為弱勢學子，昇揚基金關懷協會16日捐贈器材與經費予球隊表達支持。（潘虹恩攝）

台中大里區塗城國小棒球隊於上周的TOTO盃全國少棒錦標賽拿到亞軍佳績。（塗城國小提供／潘虹恩台中傳真）

台中大里區塗城國小棒球隊於上周的TOTO盃全國少棒錦標賽拿到亞軍佳績。（塗城國小提供／潘虹恩台中傳真）

台中大里區塗城國小「水泥地」棒球隊近年朝校隊發展有成，更在剛結束的TOTO盃錦標賽奪下亞軍，然而球隊訓練、比賽等所費不貲，成員又半數以上為弱勢學子，昇揚基金關懷協會16日捐贈器材與經費予球隊表達支持，也鼓勵孩子持續發展、勇敢追夢，不因家庭弱勢而受限。

昇揚基金關懷協會理事長吳永富表示，棒球活動要從小學開始扎根，塗城國小棒球隊中有很多隊員是較弱勢的學生，他們都表現很好，所以協會長年支持塗城國小棒球隊；協會贊助新的球具和裝備，希望有助於孩子練習，相信這些孩子有熱忱、肯吃苦，加上好的教練培訓，可以取得更多亮眼成績，「從現在的塗城之光成為未來的台中之光」。

塗城國小棒球隊總教練謝明峰指出，棒球器材與護具屬於消耗品，每天使用下來大約2、3個月就要更換，但學校資源有限，感謝基金會贊助球具，讓孩子在訓練過程中不再需要擔心器材的問題；塗城國小的孩子在上周剛結束的TOTO盃全國少棒錦標賽拿到亞軍佳績，期待透過企業與基金會贊助，可以讓塗城國小棒球隊發展更好，也希望更多喜愛棒球的孩子加入。

隊員鐘士旻表示，之前使用的球具、護具破損，用久了都沒辦法做到完全防護，這次昇揚基金會贊助新的器具，球隊可以不用再使用破舊的球具，直接換新，隊練習是很大的幫助；隊員洪宇飛則表示，他從社區棒球隊開始接觸棒球，已經打了7年，很開心在基金會贊助下，球隊有新的器具可以練習，未來會繼續努力。

校長劉淑秋則說，塗城國小棒球隊一半以上的球員是弱勢家庭的孩子，在昇揚基金會的肯定與支持下，孩子們持續在球隊發揚第二專長；這次的贊助有如及時雨，讓孩子可以有專業的比賽球練習，前進TOTO盃賽事，相信帶給孩子很大的支持與持續往前的動力。