劇場女神鄧九雲同時是表演指導。（華映提供）

奇幻電影《溟溟》由新生代導演陳子揚編劇、執導，金馬影帝莫子儀、劇場女神鄧九雲、獨立音樂歌手葉穎及實力派演員高英軒領銜主演，故事是以前世今生為主軸，片中鄧九雲飾演莫子儀今生的妻子，放棄自己的鋼琴夢，全心為家庭付出，但莫子儀對研究的熱愛更甚於對妻子的關注，甚至睡在研究室不回家，鄧九雲求愛不成變怨婦，深陷婚姻危機。

鄧九雲在《溟溟》再次挑戰媽媽角色，有別於以往特別展露母愛的樣貌，這一次調整較為寫實的表演方式。鄧九雲表示其實她從20幾歲時就開始接觸母親的角色，由於自己還沒有當媽媽的經驗，經常會陷入對「媽媽」角色的刻板印象中，會對孩子特別溫柔、有愛，這回演出婚姻出狀況的媽媽，她有特別觀察每個媽媽的樣子，在表演方式上做調整，成為比較冷靜型的母親。

除了再次挑戰媽媽身份，鄧九雲透露其實這個角色的性格也與她本人相距甚遠，詮釋的角色是一位看似時代女性，其實內心傳統的家庭主婦，以家為天，為愛放棄自己的夢想及事業，沒想到得不到丈夫的關心，兩人距離反而越來越遠，一場她主動從背後環抱住老公莫子儀示好，沒想到竟被對方解開雙手，求愛卻慘被拒絕，有如怨婦。

鄧九雲表示角色的個性是比較壓抑的，但她自己本性是不輕易受委屈的性格，和角色完全不同，「對這個角色我做了很多功課，包含我走路的方式，甚至只是我穿衣服的小小的動作，都要有意識的縮小，過大的動作就會跳脫角色的感覺。」

戲外鄧九雲與莫子儀是認識將近7年的老朋友，合作已有默契，鄧九雲說雖認識多年，但《溟溟》中的合作也磨合了一段時間，一直在抓彼此講話的呼吸、節奏，包含莫子儀拄拐杖走路，所以速度跟平常又不一樣，她認為這樣的配合是很有趣的地方，莫子儀也分享自己是比較直覺性的演員，鄧九雲是邏輯分析的類型，兩人很互補，也稱讚此次身兼《溟溟》表演指導的鄧九雲，引導其他演員進入角色的時候，是很棒的老師。

提到這次擔任演員身兼表演指導，鄧九雲表示：「身兼二職確實滿辛苦的。」在《溟溟》中擔任指導的對象是兩個小朋友演員，她認為跟小朋友需要用她們能理解的方式溝通，可能是透過故事、或是直接給予指令，最重要的是需要讓小朋友有安全感。特別的是其中一位小朋友是飾演自己女兒，對戲時會互相影響，她笑說這個小朋友從試鏡時就不停的說話，非常活潑且不怕生，她要能配合上女兒的演出步調，因此認為也是自己演員功課的一部分。