衛福部疾病管制署今天公布，國內本土再度新增12例猴痘病例，猴痘已經連續5周呈現雙位數增加，均為本國籍男性，居住縣市分別為雙北、桃園與台中，均未曾接種猴痘疫苗。國內至今累計91例猴痘病例，其中本土就佔了81例，目前本土猴痘疫情處於高原期。

疾管署發言人羅一鈞表示，國內上周新增12例本土猴痘病例，居住縣市分別為新北、桃園各4例，台北、台中各2例。年齡介於20多歲至30多歲，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於5月9日至5月14日確診。

國內至今累計91例猴痘病例，其中本土就佔了81例，其中46例已康復，6例仍住院治療中、38例於居家自主健康管理中。目前本土猴痘疫情處於高原期，經疫調匡列相關高風險接觸者10名，已進行衛教並自我健康監測21天。

疾管署表示，截至5月15日，國內已經完成2萬7550人次Mpox疫苗接種服務，羅一鈞表示，由於猴痘疫苗要接種兩劑才能有完整保護力，兩劑需間隔28天。第一劑量接種後14天後保護力可達4~8成。接種兩劑量後可達9成，鼓勵2萬7千多民眾可以在第三階段完成第二劑的疫苗接種。

疾管署表示，第三階段猴痘疫苗接種服務之2萬瓶猴痘疫苗（約可提供6萬人次接種）已完成封緘審查及驗收等作業，供各縣市衛生局擴大疫苗接種服務使用。