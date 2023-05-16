某副秘書長日前表示，今年2月在誠品書店網購「阿共打來怎麼辦」一書後，接到自稱是誠品的回訪市調電話，強調書的內容不恰當，「中國武統是必然」等語，質疑誠品個資外洩，大陸假借市調進行認知戰。

消息傳出後，行政院副院長鄭文燦表示，誠品依規定須提供相關資料，經查明如有個資外洩，會因應關情況做行政裁罰。

數位發展部數位產業署要求誠品進行說明，16日還會同資安院、資策會及內政部警政署組成行政調查小組，前往誠品進行實地行政調查。據了解，誠品否認有個資外洩的情形，也未報案，調查小組檢查後要求誠品在10天內補足相關資料。

平日對個資外洩、導致民眾遭到詐騙，都沒那麼重視的政府部門，這次竟為了一通尚未查證，被指為新型態的認知作戰電話，就立刻動了起來，讓打詐員警譏稱民眾被騙的血汗錢，原來遠遠不如阿共重要。

因為誠品書店疑似個資外洩，早已不是一兩天的事了，經常登上警方公布的高風險賣場，刑事局統計去年全年度的高風險賣場前5名，誠品就排在第四，也未見唐鳳如此重視或有任何動作。

員警表示，歹徒駭入電商或電商委託的系統商資料庫，竊取消費者姓名、電話、消費資料及付款方式等個資，再以工作人員操作錯誤，導致訂單變成多筆分期付款等名義，要求民眾操作ATM、網銀匯款或購買遊戲點數來解除設定。

員警說，這種個資外洩的「解除分期付款」詐騙天天都在上演，警方努力宣導防詐騙、積極偵辦幕後詐團，忙得人仰馬翻，165簡直成為電商的客服，替他們回覆民眾的問題，但從未見過相關單位對個資外洩的電商開罰，或是認真調查要求其改善。現在一通不涉及詐騙的電話，就能讓政府動起來，還真是「厲害了，我的國」！