西太平洋銀行(Westpac)—墨爾本研究所周二公布消費者信心指數在五月為下降7.9%，跌至略高於三月的水準；該指數在三月錄得自2020年新冠疫情爆發以來的最低月度資料。

西太平洋銀行的首席經濟學家Bill Evans說，過去一個月出現兩個關鍵發展，讓澳洲央行決定意外地將現金利率調升0.25個百分點。

該指數在五月來到79.0，低於100，表示悲觀者多過樂觀者，並且低於四月的85.8。

本月稍早，澳洲央行決定升息，而不是如外界預期的繼續暫停升息，令市場震驚。央行還表示，通膨處於30年來高位，並且可能需要再次升息。

澳洲政府上周宣布，出現了15年來的首見的預算盈餘，原因是強勁的就業增長和豐厚的礦業利潤，讓政府財政收入大幅成長。不過，澳洲政府還宣布了數十億美元的生活成本的紓困支出。

Evans說，一些消費者對預算可能抱有「不切實際的期望」，許多人預期會有更多的支援。

生活成本上升意指，消費者會推遲購買一些重要的家庭產品。

對房價前景的信心已大幅提升，該次指數上漲10.7%，達到2022年2月以來的最高水準；70%的消費者預期在未來12個月內，抵押貸款利率將上升。此皆會影響到消費者信心。