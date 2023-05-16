立法院院會16日三讀通過農業部的成立，全體民進黨委員在議場拉上布條慶祝。（季志翔攝）

農業部組織法今天完成三讀！現行農委會及所屬各級單位預算員額達4770人、未來農業部成立後編制員額上看5300人，此外，農委會籌編今年公務預算已達1506億元、基金預算736億元，隨著農業部擴大業務範圍，預算勢必再增加，拼今年底以前正式掛牌。

農業部組織設有綜合規劃司、資源永續利用司、農民輔導司、畜牧司、動物保護司、農業科技司、國際事務局及資訊局等8司，及秘書處、人事處、政風處、會計處、統計處及法規處等6處，還轄有農糧署、漁業署、動植物防疫檢疫署、林業及自然保育署、農村發展及水土保持署、農田水利署、農業金融署、農業科技園區管理中心等8個三級單位及農業試驗所、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所、獸醫研究所、農業藥物試驗所與生物多樣性研究所等7個機構。

農委會會計室主任蘇文樹表示，今年農委會整體公務預算達1506億、基金預算達736億，若以行政院核給的預算概況觀察，受到農保條例修正影響，明年公務預算擬再增加約82億，至於基金預算則仍在籌編中，升格成農業部後的預算則會再調查各單位需求並視行政院整體預算而定。

農委會人事室主任陳慧嬪說，現行農委會預算員額達4770人，未來農業部編制員額達5300人，至於各單位人力調整，則會視業務而定。

外界也關注農委會主委陳吉仲是否會成為首任農業部部長，陳吉仲說，「很難回答」，未來農業部長為總統及院長職權，農業部為回應所有農漁民長期訴求。他也提及，農業部預算會視業務需求而增，指標包括農民所得是否增加、消費者是否能買到更安全的水果。