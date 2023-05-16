資深演員李立群去年歷經上海封城後，決定返回台灣養老，日前為了參加郝劭文的婚禮，相隔10個月再次飛往大陸，他表示一下飛機就有著好熟悉的感覺，坦言「回大陸的感覺很好」。

李立群表示相隔10個月再次回到大陸，他指出一開始還有著近鄉情怯的感覺，但一下飛機之後，所有熟悉的感覺全湧上心頭，讓他直呼：「回大陸的感覺很好」，接著透露這次主要目的是參加一位「忘年之交」的友人婚禮，結束後就要飛往北京進行電影《極寒之城》的宣傳工作，一連串的行程到6月才會告一段落，屆時才會返回台灣。

李立群穿上桃紅色襯衫參加喜宴，在眾人之間特別顯眼 。（圖／釋小龍微博）

從釋小龍在微博貼出的照片，發現李立群所說的「忘年之交」，指的對象就是郝劭文，照片中只見他穿上桃紅色襯衫參加喜宴，鮮豔的顏色在席間特別顯眼，此外，更看到名導演朱延平、翁虹及新郎郝劭文也同框合照，一群人對著鏡頭露出燦笑，完全沉浸在喜氣的氛圍裡，讓網友忍不住驚呼：「這一桌人全都是我的童年，寶貴的童年，打開電視看到你們就是我最最快樂的時光」。

李立群強調回大陸的感覺很好。（圖／李立群抖音）

李立群先前傳出想回河南老家掃墓，卻遭親戚拒絕吃閉門羹，因此感到委屈痛哭，甚至遭網友嘲諷：「一個老戲骨為何淪落至此？」對此，他做出澄清：「我會回老家去給祖先上墳。為什麼這麼容易相信謠言？大家好好過日子吧！大家加油」，心情似乎未受謠言影響。