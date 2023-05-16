斜槓青年創作體。（屏縣府提供）

屏東縣政府舉辦「南國表藝節」，今年力推10場環境劇場演出，繼上周六好劇團於佳冬的移動式展演，讓觀眾為之驚豔；5月27日起連續三個周末，斜槓青年創作體、狂夢藝術、闖劇場，將分別在屏東遺構公園、屏東縣民公園、邱姓河南堂忠實第，帶來耳目一新的沉浸式展演，免票入場。

狂夢藝術劇照。（屏縣府提供）

屏縣府文化處表示，南國表藝節以「在牆外」強調打破劇場空間、讓表演遍地開花的概念，結合近年屏東陸續修復的自然環境與建築，化為表演場域，邀請全台灣傑出的藝文團隊，融入地景地貌，創造獨屬於南國的特色作品，讓觀眾不只是看了一場精彩演出，更能感受在地人文歷史。

斜槓青年創作體《博愛路202號 蔡女士收》，5月27日上午10時30分及下午4時30分、5月28日上午10時30分，於遺構公園展開三場演出，從一間在地的雜貨店出發，結合在地故事，穿越時空讓家人再相聚，於虛實交錯的空間中，絕妙上演。

狂夢藝術以中西方文化風格為底蘊，搭配魔術、當代舞蹈、雜耍特技等新馬戲元素相互融合。6月3日晚間7時、6月11日下午4時30分，於縣民公園演出《吃顆蛇膽蘸點糖》以殺蛇溪的歷史作為想像源起，結合在地歷史、常民生活發展及故事，融入當代馬戲，帶給觀眾全新感受。

闖劇場由近年來備受矚目的新生代編舞家黃懷德創立，闖劇場《扮仙》以傳統扮仙活動為發想，當時空背景轉換，這個先進的時代下，有沒有可能也有了《性別平等的神》來祝福臺灣社會呢？6月10日、11日晚間7時於邱姓河南堂忠實第邀您一起大開眼界。

此次環境劇場從4月蒂摩爾古薪舞集演出，5月唯一一場巴士沉浸式展演之旅，由好劇團帶領觀眾，於蕭家古厝、萬建古碉堡等移動式展演，來自北部觀眾表示：「看完表演，對佳冬的理解更加深刻，有機會一定再來。」