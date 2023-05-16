俄羅斯聯邦財政部官網發布了關於國防支出的相關數據。數據顯示，俄羅斯今年1月和2月的國防開支比去年同期增長了282％，達到260億美元。

路透社報導指出，俄羅斯財政部自去年5月開始，停止上傳月度預算數據，但現卻將2022年和今年年初的國防開支數據發布到網站上。網站上的數據顯示，僅在今年的1月和2月，俄羅斯就在國防上花費了2萬億盧布（260億美元），比去年同期增長了282％，這表明莫斯科因烏克蘭衝突，所付出的代價不斷上升。不斷增加的軍事生產和巨額的國家支出，推動俄羅斯的工業蓬勃發展，降低了西方制裁對經濟的影響。

報導指出，2022年的1月到2月，用於「國防預算」的資金為5254億盧布。剛發布的新數據則顯示，今年1月份國防支出為1.18兆盧布，2月份為8224億盧布。

根據俄羅斯2023年財政預算，4.98兆盧布將用於國防支出。 然而，新數據顯示出，俄羅斯今年1月到2月的開支，就已佔全年防務開支預算的四成以上。

另外，根據俄羅斯財政部上周公布的數據顯示，俄羅斯2023年1月至4月的預算赤字為3.4萬億盧布，而2022年的盈餘為1.2兆盧布，原因是莫斯科政府支出巨大，能源收入下降。

報導還指出，俄羅斯去年的國防支出為5.51兆盧布，佔俄羅斯國防總支出的17.1％，高於2021年的3.57萬億盧布。2023年1月到2月，該國國防支出佔預算總支出的36.2％，幾乎是社會政策支出的兩倍，是「國民經濟」支出的近四倍。