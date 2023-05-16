根據世界衛生組織（WHO）新推出的指導方針，想減重，就不要使用代糖。

世衛組織表示，經全面檢視現有證據後發現，使用非糖甜味劑，「在減少成人或兒童身體脂肪方面，沒有任何長期益處」。

世衛營養暨糧食安全部門負責人布蘭卡（Francesco Branca）說：「用非糖甜味劑取代游離糖，無助於控制長期體重。我們確實在短期內看到體重些微減輕，但維持不了多久。」

布蘭卡說，除了已患有糖尿病的人之外，這項指導方針適用於所有人，因為經過檢視的研究中，沒有任何一項包含糖尿病患者，所以無法評估。

這次審查也顯示，長期使用代糖可能有「潛在不良效果」，例如第2型糖尿病和心血管疾病風險略微增加。

不過，布蘭卡說：「這項建議的用意不是要論斷食用安全。指導方針是說，如果想減肥、控制體重或非傳染性疾病的風險，很遺憾科學無法證明有效，可能達不到一些人追求的健康正面效果。」

非糖甜味劑是預包裝食品飲料廣泛使用的原料，有時消費者直接吃下肚的飲食中也會添加。

世衛組織2015年發布有關糖攝取量的指導方針，建議成人和兒童每天減少攝取游離糖，不應超過總攝入熱量的10%。世衛報告提到，這項建議發布後，大眾對代糖就愈來愈感興趣。

英國四方研究所生物科學部門（Quadram Institute Bioscience）營養學榮譽研究員強生（Ian Johnson）在聲明中說：「新的指導方針是根據全面評估最新科學文獻得來，強調使用人工甜味劑不是藉由減少攝取飲食熱量來減重的好辦法。」

但他也說，「不該把這項方針解釋為攝取糖與控制體重無關的意思」，而是應該少喝含糖飲料，試著改用「未加工或少加工的水果作為甜味來源」。

但「卡洛里控制委員會」（Calorie Control Council）主席藍金（Robert Rankin）認為：「低卡和零卡甜味劑是幫助消費者管理體重、降低非傳染性疾病風險的重要工具。」