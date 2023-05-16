每一段感情未必都能走到最後，肯定會遇到分手的狀況，不過對方提分手時，其實都有前兆。日本媒體《ハウコレ》列出12星座男分手前的徵兆，例如獅子男會無視女友，把對方當成隱形人，處女男則是整理並歸還女方的東西。

▎牡羊座

牡羊男個性比較直接，不喜歡拖拖拉拉的感覺，想結束與女友的關係時，通常會當面提分手。

▎金牛座

金牛男想分手時，會先與女友刻意保持距離，或許是怕自己會不捨，所以不會主動開口提出。

▎雙子座

雙子男一旦有了分手念頭，態度就會變得很冷淡，相處時還會出現激烈的言詞。

▎巨蟹座

巨蟹男比較不擅於拒絕，會花很長時間去思考如何提分手，同時減少約會次數。

▎獅子座

獅子男比較在乎自尊，分手前會慢慢無視女友，以感情越來越淡的方式結束關係。

▎處女座

處女男做事一板一眼，提出分手前，會開始整理兩人的東西，並歸還屬於女方的物品。

▎天秤座

天秤男若想分手，會慢慢減少與女友的聯絡，讓兩人感情越來越淡，直到女方受不了提分手。

▎天蠍座

天蠍男分手前會變得很冷淡，無論女方怎麼聯絡，都是選擇已讀不回。

▎射手座

射手男雖然個性熱情，面對感情卻很果斷，甚至有些缺乏同理心，想分手時會直接斬斷情緣，馬上刪光對方的聯繫方式。

▎摩羯座

摩羯男提分手時，口氣通常都很平淡，並說出想結束關係的原因，一旦下定決心就不改變。

▎水瓶座

水瓶男提分手前，並不會有什麼改變，主要就是不希望撕破臉，日後還能繼續做朋友，所以也有復合的可能。

▎雙魚座

雙魚座決定分手時，就算是自己提的，也會非常難過，甚至哭得比女方還大聲。