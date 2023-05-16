台中市長盧秀燕表示，43名接受A肝檢驗的民眾目前都確認未感染。（林欣儀攝）

好市多A肝莓果事件爆發後，台中市統計到好市多購買該品項的市民有4900多人，市府寄出關懷信函，共回收175份表示「最近身體不太舒服、怪怪的」，經衛生局聯繫，其中43人到醫院檢驗，目前確認未感染，但衛生局長曾梓展表示，A肝潛伏期為60天，這段時間曾吃過可能汙染莓果者仍應注意。

曾梓展表示，台中市2家好市多在A肝莓果事件爆發後，未依規定主動通報主管機關，衛生局已依法重罰各100萬元，這段時間也主動針對曾購買該產品者寄出4942封關懷簡訊，截至15日傍晚共回收175份，這些民眾都表示曾吃過可能汙染的莓果，且感覺最近身體有點不舒服。

市長盧秀燕說，經衛生局與175位民眾聯繫，其中43人願意到醫院檢驗，目前檢驗結果都未出現感染情況，而其他未接受檢驗的民眾則請他們自主健康管理60天。

曾梓展強調，因A肝的潛伏期長達60天，目前未檢驗出感染的民眾尚無法確保絕對安全，衛生局也請他們這段時間要特別注意身體情況，若出現腹痛、噁心、嘔吐等腸胃道不適或輕微感冒症狀，應該特別留意；此外，因A肝的主要傳染途徑為口沫傳染，衛生局也向業者提出應將消費者同住家人列為可免費接受檢驗對象。

衛生局指出，在好市多總公司發現冷凍莓果遭汙染後，衛生局已在4月11日通知台中2家分公司下架該商品，但2家公司到4月28日才通知會員回收，涉嫌違反食品安全衛生管理法。