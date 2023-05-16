正是阿勃勒花開的季節，台南白河南89線阿勃勒大道，成串的金黃色花穗隨風飄逸，和一旁盛開的蓮田、稻田相互呼應，展現鄉村特有的風情。

台南白河的南89線阿勃勒大道已陸續盛開，與一旁蓮田、稻田相呼應。（張毓翎攝）

時節進入夏季，每年的5到6月是阿勃勒的季節，金黃色的花成串懸掛在樹梢，落花隨風飄逸，讓阿勃勒有「黃金雨」的美稱，台南白河的南89線阿勃勒大道、大山宮、玉豐自行車道、二號公園都有阿勃勒蹤跡，尤其南89線每逢初夏除了蓮花，沿途還有長達數百公尺阿勃勒與蓮田、稻田相互襯托。

白河詔安厝南89線道路兩邊的阿勃勒，已綻放約2成。（張毓翎攝）

在地民眾說，白河詔安厝南89線道路兩邊的阿勃勒，已綻放約2成，雖然上周雨勢打落一些花朵，不過預估再過幾周，花況會漸入佳境，遊客來賞花時，除了拍阿勃勒，也別錯過欣賞一旁田間已滿開的蓮花。

白河區公所主祕李至彬補充，目前整體約5、6成的蓮花已盛開，隨著阿勃勒的賞花季也到來，公所將會把最即時的花況等資訊上傳到臉書官網，供民眾查詢。上周末母親節，白河湧入不少遊客來賞花，另有接獲民眾反映蓮田分布太散、不夠集中，關於這點，公所研議改善方法，如明年與農民合作選一塊示範區種植等。