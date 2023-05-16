針對大陸小型快艇頻頻越界、入侵馬祖海域，海巡署於4月2日特別派遣「海巡特勤隊」武裝突擊艇進駐東引地區，成功驅離數艘大陸快艇，透過海巡署公布畫面，可以看見突擊艇利用高速特性在海面上雙船夾擊大陸快艇，特勤隊員冒著風浪、跳上快艇逮人，超驚險畫面曝光讓國人捏了一把冷汗。

超威！海巡特勤突擊艇進駐東引，飆船夾擊「跳船逮人」畫面曝光。(海巡署提供)

超威！海巡特勤突擊艇進駐東引，飆船夾擊「跳船逮人」畫面曝光。(海巡署提供)

海巡署今（16日）表示，時序進入夏季海象平穩，大陸小型快艇蠢蠢欲動，海巡署艦隊分署、偵防分署、金馬澎分署齊心協力，派遣我國最精銳部隊之一的「海巡特勤隊」進駐東引地區。有別於人民印象中顯眼「亮橘色」制服的海巡人員，特勤隊穿著象徵隱密、紀律的黑色特勤服，令東引鄉親鼓掌叫好。

此外，馬祖海巡隊還增派1艘「近岸多功能艇」（CP艇）與特勤隊共同巡弋東引，CP艇航速達45節（每小時83公里）以上，在海上具有速度的絕對優勢。對於本次特勤隊進駐期間，金馬澎分署表示至少在一個星期以上，且會視海域狀況機動調整；至於特勤人數，則因為涉及攻堅任務運用，故暫時對外保密。

海巡署透露，特勤隊在抵達東引之前，已經在馬祖南竿進行為期一個月餘的「移地訓練」，對馬祖海域治安狀況掌握深入，並且成功在4月19日至25日的一週內，連續查扣3艘越界大陸漁船，將船上總共10人交由第10岸巡隊實施留置、嚴密看管。海巡署期許他們加強警戒東引海域，守護「國安、治安、平安」。