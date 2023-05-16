為推廣臺灣紡織業國際形象及提升業者參展效益，紡拓會執行經濟部國際貿易局委辦之「紡織品整合行銷與商機開發計畫」，於本展設立臺灣精選紡織品專區，將臺灣紡織業者之百餘項產品以ClothTech & SportTech、ProTech & Medtech、Accessories & Yarns等三大主題展出，產品以符合醫療及安全防護等產業用機能性紡織品為主，凸顯我業者紡織研發實力與創新優勢，有效協助臺灣廠商進行推廣，吸引如潛水界愛馬仕之美國潛水用具品牌Halcyon Dive Systems、荷蘭工業用高強度纖維品牌Teijin Aramid、美國專業露營用具品牌Enlightened Equipment、英國醫療服飾品牌James Heal及美國永續工作服品牌Arborwear等國際品牌買主到場參觀，並對專區的導引效果讚譽有加，此外亦運用線上展示平臺，擴增臺灣業者產品曝光數量，透過線上線下整合行銷方式，協助買主快速掌握臺灣紡織品特色及搜尋適合的供應商。

本屆北美TECHTEXTIL展共有來自臺灣、美國、德國、比利時、荷蘭、西班牙、印度、義大利、哥倫比亞、韓國及中國大陸等等21國282家參展商展出包含工業用、車用、建築用、防護用及功能衣著用等產業用紡織品。本展同期同地另有縫製機械展TEXPROCESS展，雙展共吸引約7千人次入場參觀。