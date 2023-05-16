終場加權指數大漲198.85點、收於15673.90點，漲幅1.28％，一舉站上月線約15598點、季線約15647點，成交量增至2121.74億元。櫃買指數今日表現同步強勁，最高勁揚1.31％至207.56點，終場勁揚1.02％、收於206.95點，成交量增至628.72億元。

盤面各類股漲多跌少，油汽車股及油電燃氣股同步勁揚3.2％領軍，電機、光電與電腦及周邊設備股漲近2％居次，成交量較大的半導體、電器電纜股漲逾1.6％，電子及橡膠股齊揚近1.5％，金融股漲勢擴大至近1％，僅航運股小跌0.04％獨綠。

權值股今日擔當上攻要角，由和泰車(2207)漲近5％領軍、台塑化(6505)勁揚3.4％居次，權王台積電、台化(1326)、兆豐金(2886)齊揚近2％，玉山金(2884)及聯電(2303)漲約1.5％。鴻海(2317)、聯發科(2454)及台達電(2308)相對較弱，終場持平作收。

群益投顧認為，台股今日強彈除了主要連動市場費城半導體指數昨日大漲外，一定程度與近日台股相對美股弱勢的基期挹注有關。整體而言，近日聯準會官員的鷹派談話基本被市場忽視，市場仍認為聯準會將在今年降息，5月製造業指數暴跌可能也強化市場降息預期。

統一投顧則指出，短線市場最大干擾為美債違約風險、G7會議與地緣政治風險，雖然資金面有利台股評價，但預期台股短線震盪劇烈，操作上建議適度調節持股，高出低進，看好產業則維持趨勢題材族群，如AI及高速運算概念、ABF、記憶體、新能源概念、碳權節能、航太產業。