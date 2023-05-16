台中市2月間發生市立高中生疑遭霸凌輕生身亡憾事，不料，該校16日再傳性騷擾案件。去年畢業的女高生今現身怒控主任教官頻以「『下麵』給妳吃」等露骨曖昧言語性騷擾，該校表示，今年3月已進入調查，目前不便對外說明。

一波未平一波又起！該所市立高中2月發生學生輕生身亡事件，校長遭解職、記1大過、前學務主任、主任教官及2名學務創新人員送考核議處，結果尚未出爐，今又有女學生在人本基金會陪同下出面指控主任教官性騷擾。

該名女學生稱因經濟因素休學、復學後就主任教官盯上，常被以「問題學生」找去問話，包括詢問「妳會不會餓、教官『下麵』給你吃啊」、「晚上都去哪裡亂搞？是不是晚上太操勞？」等言語性騷擾，長達1年，她因此曾到精神科就診。

該所高中指出，被指控的主任教官已調離學校，當時的學務主任也因另一事件被停聘，性騷擾案3月已進入調查。代理校長今天與導師正在參加校內研習，討論輔導、管教等課題。

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