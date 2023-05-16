栗喉蜂虎羽色鮮豔，每年4到9月飛到金門繁衍後代，有著「夏日精靈」的美稱。(圖／賞鳥達人蕭振佑提供)

在慈湖三角堡觀景平台上可以觀察到栗喉蜂虎的生態行為，歡迎大家來欣賞這群嬌客的丰采。(圖／金管處提供)

金門國家公園管理處為了讓更多民眾能夠認識栗喉蜂虎的生態行為，並推廣賞鳥正確的倫理與態度，將自5月20日至7月9日止，每周六、日及端午連假上午8：30至12：00，於慈湖三角堡由社團法人金門縣野鳥學會專業人員提供精彩生態導覽，歡迎親子們攜手走出戶外，一同前往參加。

金管處表示，有著「夏日精靈」美稱的栗喉蜂虎是金門地區的夏候鳥，每年4到9月約有2千至3千隻族群翩然飛到金門繁衍後代。栗喉蜂虎因有鮮豔的羽色及特殊的繁殖行為，已成為金門夏日最引人注目的焦點，也吸引了世界各地的愛鳥人士不遠千里飛到金門，只為一睹牠們的美妙身影，因為錯過了就要再等一年！

栗喉蜂虎成鳥體長約為30公分，羽色非常鮮豔，以綠色為主體，有栗紅色的喉部、黑色的眼帶與弧形下彎的嘴喙，尾羽為藍色，共有 12 枚，其中2枚中央尾羽較其他尾羽長，是金門所有鳥類中尾羽外型最特殊的，在陽光的照射下栗色的喉部更顯得閃閃動人，尤其在4-5月的求偶繁殖期更為鮮艷，也為牠們贏得了「夏日精靈」的美稱。

栗喉蜂虎具有特殊的生殖行為，以挖掘土洞為巢穴進行繁殖。(圖／金管處提供)

賞鳥達人蕭振佑表示，栗喉蜂虎具有特殊的生殖行為，以挖掘土洞為巢穴進行繁殖，而且集體營巢，同時又有合作生殖的行為。集體營巢的鳥類目標顯著，容易引起人們的注意，也較容易因棲地的破壞而全數殲滅。根據調查，栗喉蜂虎對繁殖地具有棲地忠實性，若坡面植物太多、舊洞不堪使用，或前一年在此地繁殖失敗或是棲地受干擾，則會傾向去尋找新的繁殖地。

而為了提供栗喉蜂虎長久穩定之營巢地，金管處每年也會於青年農莊及慈湖三角堡等棲地，進行棲地維護及坡面整理，將坡面上植被以及舊有巢洞移除，並重新將坡面壓實，營造適合栗喉蜂虎使用的繁殖坡面，以提供栗喉蜂虎長久穩定之營巢地。

金管處指出，目前栗喉蜂虎營巢情況良好，在慈湖三角堡觀景平台上可以觀察到許多有趣生態行為，歡迎大家一同來欣賞栗喉蜂虎美麗的丰采。活動期間並邀請大家到金門國家公園粉絲專頁參與拍照打卡活動，完成與慈湖三角堡栗喉蜂虎棲地合照並寫上「每年夏天，我們與夏日精靈有約」句子上傳，活動結束後抽出30名，贈送相關宣導品。