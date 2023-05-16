因貪汙案遭羈押禁見滿兩個月的的澎湖縣議會議長劉陳昭玲，日前去函議會表達辭去議長一職，副議長藍凱元對此表示還不知情，目前也沒有角逐議長寶座的想法。但在難以確認劉陳議長真正意願當下，部分議員認為應等劉陳昭玲解除羈押後，自行表達意見再處理，也讓這辭職舉動成了議會的燙手山芋。

澎湖縣議會秘書長王隆郁證實，在5月8號收到劉陳議長的書函，請辭議長一職（並未辭議員），而依規定議員辭職信要經過大會宣讀後才生效，生效後三天內送內政部備查，三十天內完成議長補選，但沒有規定議長的辭職信要何時送大會，所以為求慎重，希望能再次確認議長的意願，所以辭職信何時要送大會還要再研議。

寫下六連霸議長紀錄的國民黨籍劉陳昭玲因涉貪遭羈押，本月9日和其機要秘書陳淑美再度被澎湖地方法院裁定延長羈押2個月，恐無法主持5月20日起本屆第一次定期大會。

但議會8日卻接獲一封來自劉陳昭玲的「議長辭職信」，表明自本月5日起辭去議長職務，只是人羈押禁見中，除了律師可辦接見外，其他人也無法會面，因此推測信件該是由律師轉交。

只是地方制度法只規範議員辭職，應以書面向議會提出，於辭職書送達議會，即行生效，卻並未規定議長這職務。不過，澎湖縣議會自治條例有規範，正、副議長的辭任，光信函送達還不能生效，必須書面提交議會大會報告時才能生效。

澎湖縣議會議長劉陳昭玲辭職