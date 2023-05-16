立法院今三讀通過「司法院釋字七四八號解釋施行法」第20條修正條文，准許已婚的同性伴侶得以準用民法的規定，共同收養子女或收養他方的子女。民進黨表示，這次修法通過，完整了同性婚姻合法化後，748施行法最重要的一塊拼圖。感謝民進黨黨團一致支持修法，此案也獲得跨黨派的支持，讓修法順利三讀通過。

民進黨指出，民進黨從2006年開始，由時任立委的蕭美琴與民進黨團共同提出同性婚姻法案就持續關注同志人權，而後經歷了民法親屬編同婚修法、婚姻平權草案、大法官釋憲、公投等不同版本與形式的公民討論，最後立法院於2019年5月17日三讀《司法院釋字第七四八號解釋施行法》，明天正好屆滿四周年。

民進黨強調，在四年後的今天，爸爸媽媽沒有消失，阿公阿嬤依然含飴弄孫，社會上對於同志的歧視與誤解更是逐步消失當中。今年1月，行政院內政部公告函釋，讓臺灣公民與外籍同性伴侶可直接在臺灣登記結婚，跨國同婚伴侶之前面臨的困境也得到了解決。

民進黨重申，無論是在野或執政，民進黨始終扮演讓不同立場、價值對話及溝通的平台，同時務實地將同志家庭的權益納入立法的排程，持續與民間團體合作，透過政黨協商，取得跨黨派的支持，讓本次修法能夠順利通過。

民進黨表示，同志家庭能夠收養子女，這不僅僅是同性伴侶權益的問題，更是把子女的最佳利益放在第一位，在同志伴侶無法收養子女的狀況下，即使有撫養事實，但一旦擁有親權的一方過世，其子女就會被出養或是安置，嚴重侵犯兒童權利。

民進黨強調，為此希望保障跨越血緣的愛，保護兒童的最佳利益，諸多國內外的研究都顯示，家庭是否能好好養育子女，與其伴侶組成的性別並沒有任何關係，只要有愛，孩子在每一個家庭都能夠平安健康成長。