「股神」巴菲特旗下投資集團波克夏，於今年首季將出清台積電，最新文件顯示持股已歸零。國民黨立委王鴻薇酸，民進黨只會端出「抗中保台」的信仰，但此藉口對國際投資人來說，根本起不了效果。

王鴻薇今（16）日在臉書表示，最新申報文件顯示，波克夏繼去年第4季大幅減持台積電86%後，今年第1季更直接將持股全數出清，而巴菲特過去曾在股東會上透露，不喜歡台積電的原因就是因為公司地點在台灣。

「地緣政治風險讓台灣成為一個危險的經商地點！」王鴻薇指出，國外投資人的「疑台論」是否會持續發酵，將是台灣經濟發展的重要關鍵，但面對這樣的危機，民進黨只能端出抗中保台的信仰，如駐美代表蕭美琴受訪時說台灣依舊不可或缺，行政院長陳建仁則扯確保台灣繁榮，才能使全世界繁榮。

王鴻薇質疑，蔡政府這樣蒼白的護航，對巴菲特樣的國際投資人來說到底有何意義？到國際上喊抗中保台，人家真的會理你嗎？「台灣選舉那一套，拿去國際叫囂，結果就是台積電股票被股神全面出清。」