苗栗縣長鍾東錦16日上午主持縣政會議，邀請中港溪地區頭份市等在內6個鄉鎮市列席，頭份市長羅雪珠因遭市代會刻意擱置中山市場中繼市場移置費用3557萬餘元，導致中山市場改建案繼續延宕，向縣長求助，鍾東錦對本案始末頗有了解，當場應允協助居中協調頭份市府會溝通，讓中山市場遷建案能圓滿完成。
苗栗縣政府縣政會議，16日上午由縣長鍾東錦主持，鍾東錦特別針對行人地獄事件指示，台南市發生行人走在斑馬線上，遭汽車左轉撞上導致傷重不治事，顯示行人安全穿越馬路的權利並無保障，鍾東錦特別請工務處研議，優先在縣內行人徒步量多的複雜路口設置「行人專用時相」或是「行人早開時相」，並逐涉完善交通號誌，因應不同路口採取不同樣態，讓科技輔助用路人安全。
台中捷運發生重要公安意外事件，鍾東錦請各單位在工程施作時，應審慎研擬現場安全防護計畫，確實執行，並針對有工安前科的建商及承包商，應通盤檢討並研議相關法令或行政作為，責成廠商加強安全防護措施，及加強危機處理訓練，以防憾事發生。
同時，鍾東錦並關心國中教育會考將在5月20日、21日舉行，配合疫情降階，請教育處委適規畫縣內國中會考各項因應措施，及相關配套事宜，讓家長放心，考生安心參加考試。
16的縣政府會議邀請了中港溪地區的6個鄉鎮市長列席，包括了頭份市、南庄鄉、三灣鄉、竹南鎮、造橋鎮及後龍鎮等，其中，頭份市長羅雪珠針對市內中山市場改建案，市公所在上周市代會議程中，提案請市代會審核中山市場中繼市場遷移案費用墊付案，結果遭市代會主席溫宜靜裁定擱置，使得整個中山市場改建案延宕無法繼續執行，羅雪珠認為民意機關的惡意抵制，將嚴重影響市民權益，許多市民要求市公所要硬起來，羅雪珠苦無公權力支持，只好向鍾東錦求助尋求解決之道。
鍾東錦先請祕書長陳斌山解釋，依地治法縣府只能在總預算案程序中，如果發生府會意見不和，無法完成總預算案時，才由縣府召集府會雙方協調，頭份市公所這項中繼市場遷移案非屬總預案，所以縣府不便介入，建議頭份市公所將這項預算列入明年的總預算案，依程序審查，如果發現被卡問題時，再由縣府介入協調。
由於中央核發中山市場改建案，前期規畫經費須在2024年3月前完成，羅雪珠擔心來不及執行，將導致中央核准下來的經費被收回，市公所團隊努力心血化成烏有事小，影響市民權益事大。鍾東錦對本案過程有相當理解，最後向羅雪珠建議由他來召集府會雙方共同協調，來圓滿解決這項問題。
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