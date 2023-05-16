頭份市長羅雪珠求助苗栗縣長鍾東錦協助解決中山市場改建案被延宕問題。（謝明俊攝）

頭份市長羅雪珠求助苗栗縣長鍾東錦協助解決中山市場改建案被延宕問題。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦16日上午主持縣政會議，邀請中港溪地區頭份市等在內6個鄉鎮市列席，頭份市長羅雪珠因遭市代會刻意擱置中山市場中繼市場移置費用3557萬餘元，導致中山市場改建案繼續延宕，向縣長求助，鍾東錦對本案始末頗有了解，當場應允協助居中協調頭份市府會溝通，讓中山市場遷建案能圓滿完成。

苗栗縣長鍾東錦應允出面協調頭份市府會對中山市場改建案被延宕問題。（謝明俊攝）

苗栗縣政府縣政會議，16日上午由縣長鍾東錦主持，鍾東錦特別針對行人地獄事件指示，台南市發生行人走在斑馬線上，遭汽車左轉撞上導致傷重不治事，顯示行人安全穿越馬路的權利並無保障，鍾東錦特別請工務處研議，優先在縣內行人徒步量多的複雜路口設置「行人專用時相」或是「行人早開時相」，並逐涉完善交通號誌，因應不同路口採取不同樣態，讓科技輔助用路人安全。

台中捷運發生重要公安意外事件，鍾東錦請各單位在工程施作時，應審慎研擬現場安全防護計畫，確實執行，並針對有工安前科的建商及承包商，應通盤檢討並研議相關法令或行政作為，責成廠商加強安全防護措施，及加強危機處理訓練，以防憾事發生。

同時，鍾東錦並關心國中教育會考將在5月20日、21日舉行，配合疫情降階，請教育處委適規畫縣內國中會考各項因應措施，及相關配套事宜，讓家長放心，考生安心參加考試。

16的縣政府會議邀請了中港溪地區的6個鄉鎮市長列席，包括了頭份市、南庄鄉、三灣鄉、竹南鎮、造橋鎮及後龍鎮等，其中，頭份市長羅雪珠針對市內中山市場改建案，市公所在上周市代會議程中，提案請市代會審核中山市場中繼市場遷移案費用墊付案，結果遭市代會主席溫宜靜裁定擱置，使得整個中山市場改建案延宕無法繼續執行，羅雪珠認為民意機關的惡意抵制，將嚴重影響市民權益，許多市民要求市公所要硬起來，羅雪珠苦無公權力支持，只好向鍾東錦求助尋求解決之道。

鍾東錦先請祕書長陳斌山解釋，依地治法縣府只能在總預算案程序中，如果發生府會意見不和，無法完成總預算案時，才由縣府召集府會雙方協調，頭份市公所這項中繼市場遷移案非屬總預案，所以縣府不便介入，建議頭份市公所將這項預算列入明年的總預算案，依程序審查，如果發現被卡問題時，再由縣府介入協調。

由於中央核發中山市場改建案，前期規畫經費須在2024年3月前完成，羅雪珠擔心來不及執行，將導致中央核准下來的經費被收回，市公所團隊努力心血化成烏有事小，影響市民權益事大。鍾東錦對本案過程有相當理解，最後向羅雪珠建議由他來召集府會雙方共同協調，來圓滿解決這項問題。