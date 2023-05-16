基隆市長期照顧發展協會16日拜會基隆市政府，基隆市長謝國樑在社會處長楊玉欣及衛生局長張賢政陪同下，共同就基隆長照的發展等相關議題進行交流。謝國樑表示，由於長照量能不足，他將要求教育處、社會處及衛生局合作，盤點校園閒置空間，撥給長照設施使用。

謝國樑表示，很開心看到基隆市長照協會來訪，市府與長照協會就如何提升長照量能，做了意見的交換。謝國樑說，基隆有很多長輩亟需長照、日照、居家服務等，但目前的供給量不足，因此市府積極思考如何提升長照空間。

謝國樑說，學校有閒置空間的話，也可以將一樓的空間，撥給長照設施使用。他會請社會處與衛生局共同努力，提升長照量能。

謝國樑指出，目前已經在盤點基隆市內的閒置空間，教育處也會與社會處合作，由於長輩常有行動不便問題，未來預期將會把一樓留給長照中心使用。目前住宿型及日間長照機構的量能都不足，但相關的空間都還有待規畫。

社會處楊玉欣處長及衛生局張賢政局長，對於長照發展協會的合作建議及支持表達期待及感謝，並將透過長照人員訓練及培育等方式，與長照發展協會共同提升基隆長照之服務量能。