▲陳冠羽拿出教育部統計數據，顯示基隆市國中合格特教教師比率為全國倒數第一。（陳冠宇辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

▲陳冠羽指出，林右昌前市府的統計數據沒有計入代理教師人數，呈現90％比率的假象，實際上教育部計算僅有65％。（陳冠宇辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

▲市議員呂美玲也表示，常有特教生家長陳情孩子沒有受到適當地對待，也希望市府正視此問題。（徐佑昇攝）

▲教育處長劉美蘭回應，有關特教教師數量部分，會先進行「普特分流」後，並重新評估研擬是否增聘，讓特教生能夠受到專業的教學與輔導。（徐佑昇攝）

基隆市議員陳冠羽於16日議會對教育處業務報告中指出，基隆市長期「合格特教教師員額不足」，前任林右昌市府用錯誤的計算方式「呼攏」出90％的特教合格教師比率，形成不用再招考特教教師的假象，導致基隆「特教師資合格率」在全台吊車尾，並呼籲新任教育處應正視問題。

對此教育處長劉美蘭表示，會檢討相關數據來研擬調整師資需求，有需求會增聘，也會進行「普特分流」，務必讓有需要的孩子接受專業的教育與輔導。

陳冠羽首先表示，他要用送「有『礙』無愛，『特教』障礙」這8個字給前任市長林右昌及前任教育處處長。陳指出，基隆市長期「合格特教教師」員額不足，但前任林市府竟用錯誤的計算方式來「呼攏」，呈現不用續聘特教教師的假象。

陳說明，依照教育部的算法，須將代理教師亦計入，但前市府竟然不計入代理教師，「算出」基隆市特教教師合格率高達90％；但依教育部算法，卻僅有65％，兩者差距甚大，有「灌水」之嫌。這也讓基隆合格特教教師比率全台「吊車尾」，其中國中的比率更是全台倒數第一。

市議員呂美玲也表示，如果不是合格的特教老師去輔導的孩子，真的會很辛苦，因為老師並沒有真正理解特教生的需求。若不是特教教師卻應聘來直接教導特教生，反而會對特教生和其家長造成更大的傷害，希望要教育處盡速補足人力，對不合格的教師也要「寧缺勿濫」，有退場機制。

對此教育處長劉美蘭回應，有特殊教育需求的孩子一直是她「心頭最軟的一塊」，會依據合格率的數據來研擬師資需求的調整。有關於國中特教老師部分，如有缺額會增聘，而因為少子化部分，國中教師本身有超額情形，所以也會推行「普特分流」，讓特教老師回歸特教班，普通老師回歸普通班，完成分流後，再重新計算師資需求。

陳冠羽呼籲，前朝林市府「灌水」沒有如實應聘特教師資，若連師資都無法補足，基隆市該如何成為特教生、特教家長的有愛城市？而今年即將招考學前及國小特教教師，也期許新任的教育處必須正視持續惡化的「特教障礙」。