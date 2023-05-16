中鋼兔年開紅盤以來累積跌幅達8.75%，受到外資賣超力道縮小、自營商轉買超、投信擴大買超，法人雖然看法不樂觀，但操作上仍偏多，中鋼周二股價走穩翻紅，挑戰站穩5日線。

中鋼公布今年6月內銷月盤價，大宗鋼品熱軋鋼板、熱軋鋼捲及冷軋鋼捲每公噸價格下跌2000元。電磁鋼捲下跌1000元、熱浸鍍鋅鋼捲下跌1000~2000元，整體跌幅符合預期。

法人認為，此次中鋼盤價每公噸大跌2000元，主要是反映近二個月上游原料價格下跌累積的跌幅，亞洲鋼廠希望撐住鋼價的意圖，然而由於原料價格的持續走弱而破滅。目前鐵礦砂報價約每公噸99美元，近一個月下跌約12%，近一季則下跌23%。

展望後勢，由於大陸的鋼鐵需求沒有顯著回升，且今年的鋼鐵產出量可能維持限縮，預期今年鋼鐵需求及供給兩端出現利多政策的機會偏低，目前還看不到可以推動鐵礦砂價格反彈上漲的跡象，預期鋼鐵價格仍將偏弱一段時間。

不過中鋼則認為，雖然受景氣影響，美歐銀行業危機與地緣政治紛擾衝擊信心，近期亞洲鋼市遭遇大陸非理性低價鋼材亂流，導致下游產業購料心態保守，整體用鋼需求遞延。不過冀望煤鐵原料止跌回穩，大陸流通行情有望築底成功，先前鋼價超跌的情勢轉變，搭配各國力拚經濟提振內需，續推大型基礎建設下，將有助市場信心回溫，下半年鋼市景氣有望優於上半年。

市場預期，下半年大陸粗鋼產量將再進一步縮減，有利鋼市供需調節至均衡點，加上成本衝擊下，鋼價底部訊號浮現。而需求面，大陸當局對基建、新能源車等提出振興經濟方案，可望推進充電樁與建設城市停車設施，未來用鋼需求可期。