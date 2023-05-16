拜登將成為第一位訪問巴布亞紐幾內亞的現任美國總統。馬拉普今天證實，美巴將簽署兩項安全協議，一項是國防合作，另一項是海上監控。

馬拉普告訴廣播電台100FM說：「這些協議將增加我們國內安全價值，強化我們軍隊、警力和海軍陣容。」

他說，政府將在18日提供兩項協議的細節。

馬拉普提到巴布亞紐幾內亞說：「美國一向是我們強大的安全合作夥伴，但沉默寡言，幾乎深藏不露。現在他們第一次走出來，走到前面，以前所未有的方式與巴紐來往。」

北京去年與索羅門群島達成安全協議，加上台海局勢日益緊張，華府尋求阻止太平洋島國與中國建立安全關係。巴布亞紐幾內亞位置靠近澳洲、日本和美國之間的重要海上航線。

巴紐前外交部長特卡欽科（Justin Tkachenko）上週告訴路透社，在兩國協議下，將允許美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）巡邏巴紐廣闊的專屬經濟海域，巴紐也可使用美國的衛星監視。

特卡欽科12日離職後，目前總理馬拉普身兼外交部長，他正在準備迎接拜登、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）以及印度總理莫迪（Narendra Modi）22日到訪。

馬拉普說，對巴布亞紐幾內亞而言，這是「重大時刻」。