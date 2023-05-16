聯合國秘書長古特瑞斯今天表示，國際為了是否要派遣安全部隊前往海地穩定局勢而陷入「僵局」，但若為這個飽受蹂躪國家的政治未來找到可靠計畫，僵局就可能打破。

法新社報導，古特瑞斯（Antonio Guterres）和海地領導人數月來持續催生穩定這個西半球最窮國的新國際任務團。海地2016年以來就未舉行全國選舉，幫派暴力猖獗，公共衛生狀況不斷惡化，政治局勢不穩。

古特瑞斯今天在牙買加首都金斯敦（Kingston）和牙買加總理霍尼斯（Andrew Holness）舉行聯合記者會時表示：「有能力的國家，確實有些不願意領導這種行動。」

古特瑞斯將當前狀況形容為「僵局」，「在我看來，克服這種不情願的唯一方法…就是建立可信的政治進程」。

古特瑞斯說：「我們有一個政治問題，需要把不同的利害關係者聚集在一起，找到讓合法政府得到所有人承認的政治途徑。」

加拿大、美國和法國等國已表示他們支持干預，但至今沒有一國提出要負責領導。

派遣武裝部隊的提議，在海地民眾和聯合國安全理事會都未獲得一致支持。