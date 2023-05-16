口罩解封後，疫情反撲，疾管署公布，國內本土新冠肺炎疫情微升，中重症併發症較上一周新增154例，比起7天前增加33％，死亡持平；疾管署副署長羅一鈞表示，目前各項指標都顯示COVID-19疫情有在上升，這波第四波疫情預估將一路到6月底，都還是會處於上升階段。

疾管署今（16）日公布近7日每日平均新增154例COVID-19本土中重症確定病例（併發症），較前7日的每日平均新增116例上升，增幅達到33％。死亡較前一周每日死亡平均數15例持平。另外，住宿式機構陽性率從0.9％增加到1.3％，

國內自3月20日實施輕症免通報、免隔離新制之後，5月起本土併發症累計2022例，其中1010例（約50％）未打滿3劑疫苗，703例（約35％）未曾接種任何一劑疫苗。

羅一鈞表示，從各項指標來看，疫情都是在上升中，本土疫情處於第四波上升階段，預估一路到六月底前，本土疫情都會持續上升，最擔心可能影響醫療照護量能，目前全國負壓空床率約5成，探陪病措施，目前不會鬆綁維持現況。

至於口罩部分維持5月31日後，機構、救護車口罩令會以建議與指引方式，不配戴不處罰，至於醫院、診所、藥局，還在討論是要鬆綁或維持。

另有「大角星」之稱的XBB，本土新增11例，占比已達54％，躍升本土主流病毒株。根據近4周監測，目前本土流行的病毒株多為BA.2.75（54％），其次為XBB（37％）及BQ.1（5％），XBB占比已有穩定增加趨勢；但若單看上周新增檢出，XBB早已超過BA.2.75，躍居主流病毒株，其中傳播力強的「大角星」XBB.1.16就有11例之多。