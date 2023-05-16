台銀今年獲利為什麼這麼好？呂桔誠指出，這有許多面向因素，首先就是資產負債結構，台銀多年來力行「三駕馬車」的策略，也就是政府（公部門含國營企業）、企金、消金，當有這三樣的時候，無論市場有任何變化，會發現譬如消金已經破兆，裡面是以房貸為主，它提供銀行一個固定收益，即使房貸的業務由於政策因素，成長有緩下來，仍是一個很固定的收益。企金部分，包括政府部門和國營企業，也成為當市場流動時的一股堅定支撐。

呂桔誠說，「三駕馬車」事實上更早就開始做，但並沒有「明示」，一直到2020年他才宣布「三駕馬車」策略，實際上已經朝此方向六年多。

另一個面向，呂桔誠表示，負債管理很重要，第一是把存放比拉高，資金應用效率就提高，這六年來台銀的存放比增加超過10個百分點，2023年1到4月份存放比為71.19％。第二是活存比率也已經從30幾個百分點，到44.7％，降低了資金成本。

呂桔誠指出，最近因為政策需要，有從郵政儲金來借定存進來，當然就會把活存比下降，但是還是維持在一個很好的一個狀況，這對我們的盈餘有很大的幫助。

另外，美金存款也持續穩定的成長，目前已超過230億美元，呂桔誠說明，以前美元少，如果很多定存是台幣，那做一筆賠一筆，當有一些進入到美元以後，無論是活存賺很多、定存也有少少的賺，都是處於立於不敗之地。

房貸市場部分，台銀今年前四個月新承作的房貸有560億元，但去年整年逾2,000億元，今年呈現走緩，呂桔誠表示，這也符合整個政府政策發展。