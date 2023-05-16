台中榮民總醫院與衛福部所屬中區六家醫院簽署雙方醫療合作意向書，簽署儀式後一行人參訪台中榮總細胞治療中心及遠距照護中心。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

台中榮民總醫院與衛福部所屬中區六家醫院：苗栗、豐原、台中、彰化、南投醫院及草屯療養院簽署雙方醫療合作意向書，未來雙方將在醫療、教學、研究三方面共同合作；由退輔會所屬榮民醫院與衛福部部立醫院兩大公醫系統整合為中部公醫聯盟，雙方深化合作，未來資源共享，可望提供民眾就醫綠色通道。

這項簽署典禮16日在台中榮總舉行，由中榮院長陳適安、醫福會執行長林慶豐代表簽署，衛福部苗栗、豐原、台中、彰化、南投醫院及草屯療養院六家部立醫院院長也一同參與觀禮

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陳適安指出，自2007年起台中榮總陸續與中部多家部立醫院有門診、手術、檢查等醫療支援，建立聯合訓練、建教合作及教學示範等合作方式，2022年支援部立南投醫院通過急重症評鑑，並與豐原醫院研究合作國科會及醫福會計畫案；這次經由衛生福利部醫福會串聯，推動各區域醫療資源共享，結合部立醫院及輔導會醫療機構兩大公立醫療體系，將建立更為暢通合作管道，提供民眾就醫綠色通道。

台中榮總指出，藉由此次雙方的合作協定，由台中榮總為首的中部公醫聯盟，將協助部立醫院持續照顧偏遠地區的民眾健康，透過中榮發展遠距醫療、智慧醫療及再生醫療的相關經驗，建立合作機制，突破地域限制，減少民眾舟車勞頓，建立以病人為中心之連續性照護服務，打造共享、共好、共榮的中台灣醫療聯盟。