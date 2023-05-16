交通部觀光局參山國家風景管理處舉辦2023年南庄花卉節，在南庄老街搭建3大花卉庭園景點，繁花似錦吸引許多遊客到此賞花打卡，為了吸引更多遊客前來，參山處再推攝影比賽，凡在5月28日前報名參加拍攝花卉節任一景點畫面，都有機會拿到獎品，歡迎各攝影高手、網紅一同來南庄花卉節留下最美的照片。

交通部觀光局參山處舉辦南庄花卉攝影徵件比賽。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

參山處長曹忠猷說，為呈現南庄好山好水，今年特別邀請知名花藝師詹惟棋、曾俞瑄、和在地藝術家黃一玄等，分別於桂花園鄉村會館餐廳、南江休閒農業區旅遊中心、幸福綠光民宿等3地布置，設計材料取用大自然的木頭與竹子，打造出融合山水背景及花藝景觀的拍照新亮點。像是用五彩繽紛的蝴蝶蘭加竹編構築出的「迎賓竹舞」，或是以漂流木、繡球花與石斛蘭構築出「夏艷花瀑」，還有藏於山中、宛若遺世獨立的「伊甸園」等。

交通部觀光局參山處舉辦南庄花卉攝影徵件比賽。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

參山處表示，2023南庄花卉節以「走慢時光」為主題，即日起至5月28日於南庄街區舉辦，包含設於「東村宿舍」的花卉鞦韆，以捕夢網裝飾的康濟吊橋，在「情人巷」、「十三間老街」有2座供遊客乘坐拍照的彩色編織網椅等4大主題裝置藝術，包括在南庄遊客中心廣場更有高達7米的立體花卉主裝置「時光寶藏」，開展至今已吸引眾多民眾前往賞花。

交通部觀光局參山處舉辦南庄花卉攝影徵件比賽，並推美食餐宴。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

南庄花卉節除了有美景，自然也有美食搭配，為推動南庄觀光永續，今年邀請南江休閒農業區發展協會共同創作，推出充滿地方特色的花卉餐桌，以花佐餐，呈現九宮格風土料理生態宴，菜色有春谷幼鱒、紅糟鴨、段木香菇、桂花杏鮑菇香腸等在地客庄菜餚，讓大家南庄賞花，也能一次品嘗南庄美食。

配合此次的「2023南庄花卉節攝影徵件」比賽，即日起至112年5月28日，每人投稿件數以10件為限，初選將選出15件入圍作品，贈品包含東方美人茶及限量喔熊手提包，入圍作品將公布於參山粉絲專頁，票數最多的前3名將額外贈送人氣獎品—東村宿舍平日住宿券（含一泊二餐及和服體驗），另針對投票的粉絲們，將抽出10名觀眾投票獎品—喔熊頸枕，歡迎大家踴躍參加。

曹忠猷邀請喜歡拍照、網美們「只要到苗栗南庄，這裡保證能輕鬆拍出自然系的美景！」為了讓大家拍好拍滿，5月28日前都免費開放遊客入內，並備有充足的停車場所，歡迎大家把握花期，及早前往。