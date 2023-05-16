鼓勵購買屏安箱午仔魚，有機會獲得石斑魚乖乖。(屏縣府提供)

屏東縣政府為宣傳優質水產品，上周於屏東環球購物中心舉辦水產品推廣活動，由縣長周春米擔任一日店長，現場手作飯糰，而參與民眾發現，一旁教學的手作老師一件低胸上衣，難掩好身材，突然讓台下觀眾無法聚焦，眾人打趣地說，果然還是需要流量密碼。

參與活動的來賓坦言，當時眼睛真的不知道要看哪裡？非常害羞，但手作老師全程投入教學，衣服兩次悄悄滑下，都是由一旁主持人即時解危，短短5分鐘手作教學，態度非常自然，有人開玩笑地說，畫面與食物都很賞心悅目。

經統計，屏東縣政府與林邊區漁會攜手推出的「屏安箱午青午仔魚699元特惠組合」，自上架開賣後已收到近千組訂單，受到許多民眾青睞、搶購非常熱烈，隨著5月26日搶購截止日即將到來，縣府為加強銷售力度。

除了在第三場、6月1日抽獎直播節目加送石斑魚乖乖外，更邀請縣長周春米及林邊區漁會理事長吳再興直播親手做創意料理，最後還有縣長加碼的神祕大禮，鼓勵民眾趕緊下單。