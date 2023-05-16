P. LEAGUE+高雄鋼鐵人例行賽結束，確定無緣季後賽之後，明星後衛林書豪的下一步也令人注目，16日出席品牌活動時他表示，還需要時間思考，但目前自己想先好好休息、放空一下，後天就要先出發度假。

林書豪表示，加入PLG鋼鐵人後，身邊不少朋友在看完比賽第一句都是關於PLG比賽氛圍的特別，這也是他繼續奮戰的好原因，自己也在打球多年遇到真正團結起來的團隊，是很特別的經驗，不過去年8月到中國大陸CBA廣州龍獅報到，投入球隊訓練、比賽後，一直到來PLG，這個月結束了賽季，累積了不少疲勞，「身心都累，在PLG這段期間也有點『加班』的感覺，所以想先好好休息。」

在鋼鐵人深深感受到團隊齊心奮鬥的林書豪，坦言難忘這次經驗，鋼鐵人總經理高景炎、隊友呂政儒也特地到林書豪的活動現場力挺，以神秘嘉賓出席的呂政儒，開玩笑說自己很努力躲好不被發現，兩人稍晚還會再回到高雄參加球隊聚餐。

林書豪提到，後天會先回美國度假，再去慢慢思考下一步，而這次他和法國軍靴品牌PALLADIUM聯名合作，弟弟林書緯也一起入鏡拍攝商品宣傳照，對於未來是否有機會和弟弟同隊打球，林書豪再次強調，關於未來的問題現在還是無法確定，他不想做太大的承諾，目前是還沒開始想下一季是不是繼續打。