名導詹姆斯卡麥隆暌違13年再度推出劃時代史詩神片《阿凡達：水之道》，並登上大銀幕後在台票房突破7億4千萬台幣，穩坐台灣影史票房第七名，今年外媒《Deadline》更統計出《阿凡達：水之道》以5.317億美金（約163億台幣）的全球票房佳績成為2022年淨利最多的電影，也正式宣布電影將於6月7日在Disney＋正式上線。

《阿凡達：水之道》在12月16日於全球戲院上映後，以近23.2億美元的驚人成績超越《鐵達尼號》成為全球影史票房季軍，更讓詹姆斯卡麥隆成為史上唯一擁有3部票房破20億作品的導演。此外，《阿凡達：水之道》也成功入圍第95屆奧斯卡最佳影片、最佳藝術指導、最佳音響等獎項提名，更以滂沱壯麗的大師級的視聽饗宴成功拿下最佳視覺效果的大獎殊榮。

13年前，《阿凡達》以影史票房冠軍之姿讓好萊塢燃起 3D 電影風潮，13年後，《阿凡達：水之道》再度為影史寫下史詩般的全新章節，讓觀眾再次回到潘多拉星球體驗浪漫而富有深意的奇幻旅程中。而《阿凡達：水之道》不僅僅是《阿凡達》的續作，更是激發觀眾重新思考人海共生課題的藝術創作、是帶來全新視聽奇觀的動作電影、更是以細膩情感刻畫出對環境、對家人、對自我探索的絕美情書，絕對能讓觀眾看見影史上前所未有的故事深度與震撼觀影體驗。