中國－中亞峰會本周即將在陝西西安舉行，中亞作為「一帶一路」的首倡地，10年來中國大陸和中亞國家高質量共建「一帶一路」取得豐碩成果。中國大陸外交部發言人汪文斌今天在例行記者會中表示，會議將進一步凝聚中國大陸和中亞國家高質量共建「一帶一路」的共識，助力雙方繼續做共建「一帶一路」的先行者。

汪文斌介紹，2013年9月，中國大陸國家主席習近平在哈薩克發表演講，提出共同建設「絲綢之路經濟帶」倡議，中亞地區成為共建「一帶一路」的首創地，也是互聯互通的標桿地。10年來，習近平主席同中亞五國元首保持密切交往，親自擘畫雙方高質量共建「一帶一路」宏偉藍圖，就推動「一帶一路」倡議，同中亞五國發展戰略對接達成重要共識，為中國大陸同中亞國家共建「一帶一路」發揮了戰略引領作用。

汪文斌表示，十年來，我們共同實施了一系列重大項目，廣泛惠及地區各國人民。中哈霍爾果斯國際邊境合作中心與中哈連雲港物流合作基地建成，打開了中亞國家通向太平洋的大門。中國大陸企業承建的「中亞第一長隧道」安格連－帕普鐵路隧道順利貫通，結束了當地民眾出行需要翻山越嶺或繞行他國的歷史。中吉烏公路正式通車，成為跨越高山暢通無阻的國際運輸大動脈。途經中亞的中歐班列，在中歐班列開行總量中佔比近80％，成為馳騁歐亞大陸的鋼鐵駝隊。

汪文斌表示，去年，中國大陸和中亞五國貿易總額超過700億美元，創下歷史最高水平。一項項實打實、沈甸甸的合作成果，為中國大陸中亞國家堅持相互尊重，睦鄰友好，同舟共濟，互利共贏奠定了堅實基礎。

汪文斌指出，中國－中亞峰會即將在西安舉行，會議將進一步凝聚中國大陸和中亞國家高質量共建「一帶一路」的共識，助力雙方繼續做共建「一帶一路」的先行者。相信在古絲綢之路的起點西安，中國大陸和中亞國家將乘著中國－中亞峰會的東風，讓延續千年的絲路古道煥發出新的生機，為構建更加緊密的中國－中亞命運共同體作出新的更大貢獻。