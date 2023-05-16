《後宮甄嬛傳》是經典的宮廷劇，該戲播出已12年仍讓戲迷津津樂道，其中飾演「朧月公主」的童星劉心玉當年收放自如的演技，讓人印象深刻，而陸網今則流出劉心玉近照，她五官俏麗，擁濃眉大眼、挺鼻，已長成亭亭玉立的美少女。
劉心玉6歲就進劇組，她可愛模樣加上收放自如的演技，讓人印象深刻，隨著她回歸校園、出國讀書，微博已許久沒更新，不過陸網今則曝光劉心玉一系列近照，劉心玉頂著一頭時髦長髮和妝容，五官精緻的她，濃眉大眼、挺鼻相當吸睛，18歲的劉心玉已是美少女一枚。
劉心玉近照曝光，掀起一波回憶殺，微博還以「朧月公主扮演者近照」登上熱搜榜，網友也紛紛討論：「挺好看的，女大十八變」、「變辣妹了」、「小公主變大公主」、「小小年紀還是不建議這樣打扮」、「那個妝容，現在的審美阿，真是服了」。
劉心玉淡出螢光幕多年，突再登上熱搜讓她相當震驚，人在美國的劉心玉為此在小紅書發文，表示這已影響到她正常生活「也蠻沒必要的，並且現在凌晨兩點我坐在床上趕作業呢，得早點睡了，大家都開開心心生活就好」。
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