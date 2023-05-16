一名女網友分享，她在外面租房子，某天上完大號準備沖水，卻發現隔壁房間的馬桶沖水聲結束以後，她馬桶裡的水也跟著消失，向房東反應這件事，對方卻說因為2個房間的馬桶相連，所以水會互相拉扯，是正常的現象，讓原PO傻眼，也引起網友熱烈討論。

一名女網友近日在臉書社團《靠北住宿2.0》上分享，某天在家蹲馬桶，結束以後要沖水，卻發現「馬桶的水」不見了，只剩下一坨屎在馬桶裡面，原因就是隔壁房客沖水的時候，讓她馬桶裡面的水跟著流走了。

女網友表示，她立刻向房東反應這個慘劇，結果對方卻說這是正常的，因為她房間的馬桶與隔壁房間的馬桶相通，所以裡面的水會互相拉扯。

女網友崩潰地說，她在外面租過這麼多房子，第一次遇到拉屎拉到一半沒有水的狀況，房東還說這樣是正常的，這要不是排氣沒做好，就是房東擺爛不想處理；那會不會有一天隔壁房客沖水，然後她房間的馬桶就炸掉了。

奇葩租屋故事引起網友爆笑，不少人同情原PO悲慘的處境，但也有人看完描述忍不住笑出聲，「對不起，我笑了」、「真的慘，但也真的好笑」、「我也笑了+1」；另有網友則分享說，也許能從洗手台或用蓮蓬頭加水到馬桶，這樣搞不好就能沖水了。