台大醫院前院長、國內糖尿病權威戴東原於今天上午睡夢中辭世，享壽84歲。其生前致力糖尿病學術研究貢獻，獲獎無數；並在擔任台大醫院院長期間改善醫護人員待遇，備受後輩推崇。

戴東原出身屏東，畢業於台大醫學系後，於日本國立新潟大學取得醫學博士，隨後返台擔任台大醫學院教授與台大醫院院長，其父戴炎輝曾任中華民國司法院長，其兄戴東雄也是台灣著名民法學者，可謂一門碩彥。

台灣老年學暨老年醫學會理事長李龍騰，是戴東原一手拉拔的學生，他透露戴東原在擔任台大醫院院長期間，做出的最大貢獻就是改善醫護人員待遇，當時北榮、三總因為有獎勵金制度，醫護人員待遇遠高於台大，而台大受限於教育部管轄，並無獎勵金制度，最後是由戴東原極力爭取，才取得醫護獎勵金。

李龍騰說，由於戴東原父親曾任司法院長，加上當時戴擔任國民黨中常委，因此向黨內強力爭取教育部的醫護獎勵金，雖然爭取後台大醫護的薪資仍比不上北榮、三總，但至少已提高不少待遇。

此外，戴東原在糖尿病學術界貢獻也相當豐碩，李龍騰指出，戴東原當時發表研究證明糖尿病患容易罹患高血壓，並對國內糖尿病盛行率進行流行病學調查，就連現任行政院長陳建仁，過去發表在國際期刊上的多篇流行病學研究，也都是與戴東原共同合作完成。

李龍騰表示，戴東原生前獲獎無數，曾榮獲醫療奉獻獎、特殊貢獻獎、厚生會以及醫師公會等表揚，在糖尿病學界更是桃李滿天下，生前更是一直擔任糖尿病病友基金會董事長，為的就是照顧糖尿病友，直到近幾年才交棒給現任董事長蔡世澤。

李龍騰透露，戴東原善於溝通、協調，不會去跟人家爭執、分派系，因此不論是醫療、黨政、員工都相當受到敬重，自己雖然是戴一手拉拔的學生，但彼此的關係卻比較像是朋友，因此戴東原辭世相當可惜，是台灣的一大損失。