「清水巖祖師繞境」每年農曆五月五日、六日舉行，由於之前曾發生鬥毆事件，新北市警察局日前與清水巖管委會、區公所、29間宮廟與陣頭代表簽署「優質宮廟文化行動公約」，新北市議員陳偉杰認為立意良善，但禁止私設紅壇、大型舞台、香案，提供啤酒等酒精飲料等限制太嚴苛，應從寬認定。

警察局長廖訓誠回應，為推動優質的宮廟文化，在執行各項的宮廟遶境活動，會與主辦的宮廟跟參與的陣頭負責人溝通，共同簽署六大行動公約，也就是「高自主管理」、「低環保公害」、「零聚眾鬥毆」、「交通真順暢」、「警民共協力」與「社會好期待」。

陳偉杰今在議會質詢表示，警局為避免幫派或黑道介入打架滋事，擔心「淡水大拜拜」變成「清水祖師盃街頭格鬥賽」，立意良好，但公約中「禁止私設紅壇、大型舞台、香案。」跟傳統習俗有扞格，能否在不妨害交通及環境下放寬。

另對於公約中「嚴禁提供啤酒等酒精飲料。」陳偉杰說，可以理解警局是擔心酒後易打架鬧事，但以往全市各區的廟會活動都不見有這項規定，為何僅淡水繞境會增加這項限制？強調不鼓勵喝酒，但應解釋清楚。

廖訓誠解釋，由於繞境路線多為主要道路與交通要道或重要路口，若私設紅壇，亟易造成交通堵塞，且遶境陣頭常易爭相至紅壇處表演，紅壇搭設主亦會贊助現金或物品，也可能引發糾紛，因此基於治安及交通考量，會建請主辦廟方配合。且遶境期間適逢炎夏，陣頭人員飲用酒精飲品後，控制力薄弱，易發生酒後聚眾滋事，衍生治安問題。

另參加人員及領隊須審核有無滋事紀錄，陳偉杰也認為是歧視無正當性，也有違反資安疑慮，質疑「如果有心人真的要滋事，還會讓你填入名單讓你身家調查嗎？」

廖訓誠說，事先過濾清查參與遶境人員有無黑道幫派背景，可約制幫派人士趁遶境活動藉機鬧事，提供民眾安全與安寧的生活環境，強調相關個資訊息，警方都會保密。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！