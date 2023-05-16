農民於屏科大農園實習場一同於田間水稻實驗成果合影。(屏科大提供)

屏東科技大學與生技公司合作，以水稻生育期進行試驗，分別在分蘗盛期、曬田復水時期及幼穗分化期等三個時期，配合生技公司多年研發的植物生長劑有機資材，有效提升水稻出穗率。

研究發現，在水稻生育正值抽穗期，使用植物生長劑處理組，可發現水稻有效分蘗數增加，抽穗與開花時間提早，水稻抽穗時期一致。經調查後發現，處理組可提高34％有效分蘗數，後續可針對稻米的理化特性與品質再進一步分析。

屏科大校長張金龍表示，減碳為全球共同目標，水稻產業是人類重要糧食及經濟來源，如何兼顧經濟及永續，是未來關鍵的世界趨勢，屏科大向來以發展科技農業為校務主軸，希望將更多友善環境的耕作方式，實際在田間應用。

此次與全盈生技合作，使用植物生長劑提升水稻產量，可以看到對比兩組田間實驗的成果差異，有助於提升產量與產值，期待未來能串連更多產官學研，大家一起共同為減碳永續發展努力。

全盈生技總經理謝宏政說，此技術能使水稻植株強健，誘發水稻枝枝出穗，不同分蘗齊出穗與降低未成熟率等優勢而提高產量，是否可同時提升稻米品質，就交由屏科大的團隊繼續研究。

屏科大農園系副教授趙雲洋表示，目前水稻慣行農法施用過多化肥與農藥，對栽培環境影響極大，因此利用水稻友善農法，找出生長期間每個關鍵時刻，如插秧初期，利用調節水田水位，可有效抑制水田雜草生長，再以微生物製劑與精油進行病蟲害防治。

生技公司經多年研發，成功開發出有效提升水稻出穗率產品，有益環境健康又能提升產量和產值，預期可以減少未熟粒並提升稻米品質。