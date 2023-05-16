苗栗縣竹南鎮1名馮姓女子日前接獲詐騙電話，自稱是誠品客服電話佯稱馮女個資已遭外洩後，又接到自稱台新銀行客服電話表示需要申請提高信用額度，要馮女至超商要購買新台幣6萬元的蘋果點數，店員發現有異立即報警前來阻止，及時阻止馮女上當。

苗栗縣警竹南分局大同所警員洪文丞、林景曄，是在日前接獲竹南鎮某超商報案稱，有一名女子購買大量（apple card）點數疑似遭詐騙，請員警們趕赴現場處理。

員警抵達現場了解，這名馮姓女子至超商要購買新台幣6萬元的（apple card）點數，經超商值班經理詢問馮女購買大量點數用途時，馮女表示接到自稱誠品客服電話，佯稱馮女個資已遭外洩後，又接到自稱台新銀行客服電話表示需要申請提高信用額度，馮女不疑有它，便依電話指示至超商臨櫃購買6萬元的（apple card）點數，適逢經驗老道的超商經理察覺有異，立即通報警方。

經員警向馮女說明此為常見的詐騙手法，切勿受騙上當，並耐心將類似的詐騙案例詳細開導及勸說下，馮女才驚覺遭詐騙，所幸尚未將購買的（apple card）點數序號拍照傳給對方，最後並由超商經理協助馮女辦理退款事宜，成功保住辛苦的積蓄。

竹南警察分局表示，本次所幸有超商經理機警察覺有異立即報警，員警迅速到場耐心勸阻，方能成功攔阻女子點數匯款。藉此提醒，以此案例呼籲民眾切勿輕易受騙上當，如有遇到類似情境，請撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢，以確保自身財產安全。