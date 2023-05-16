高雄某老牌藥品代理商疑捲款落跑，公司人去樓空，初步有142間藥局業者受害，損失金額達5000萬元，恐釀藥局倒閉潮。高市議員李雅靜今日偕同高雄市藥師、藥劑等4公會召開記者會，要求政府介入調查。高雄市衛生局指出，已正式函文通知該負責人藥師到案說明，若有不法將依法送辦；第一時間即與藥師公會密切聯繫，將協助聯合被害下游藥局依據民事訴訟法協助求償。

據悉，該藥品代理商扮演上游大盤商角色，代理如綠油精、撒隆巴斯等百款知名廠牌藥品，近日傳出老闆疑似捲款落跑，並且公司人去樓空，有許多剛簽約的下游藥局錢先付了卻沒拿到藥，影響到後續經營，恐怕釀一波倒閉潮。初步了解共有142間藥局受害、損失高達5000萬元。

今日李雅靜偕同高市藥師公會、高雄市第一藥師公會、高雄市藥劑生公會、新高雄藥劑生公會等4大公會召開記者會，呼籲警方、衛生局介入調查，並對受害業者進行盤點損失，並提供協助來度過難關。

衛生局指出，近日已依據藥事法第71條第1項規定，派員至該公司營業地址及倉儲地址稽查，發現大門深鎖，有拒絕、規避或妨礙之嫌，已正式函文通知該負責人藥師到案說明，併同釐清相關事證後，若有不當情事將依藥事法第92條處新台幣3萬元以上200萬元以下罰鍰，必要時移送強制執行；若有違藥學倫理規範及藥事法規定，則移送該公司負責人藥師依藥師懲戒委員會程序處辦。

目前衛生局調查並已掌握該代理商代理成藥包括：金十字胃腸藥、張國周、撒隆巴斯、鬪雞牌乳膏、龍角散、安瞳洗眼液、創護寧、綠油精、肌樂噴劑、克風邪、克風邪加強、痛都好、成大止暈吐、麗芬薄荷油、五鶴標薄荷棒、傷風感冒液、葡萄王夜夜寧、舒立效等常見的非處方用藥。

衛生局表示，雖影響醫師處方及藥師調劑甚微，但考量受害藥局甚眾，衛生局於第一時間即與藥師公會密切聯繫，並掌握影響範圍，將協助聯合被害下游藥局依據民事訴訟法協助求償；持續與藥師公會聯繫合作，共同保障市民健康及公會會員權益。