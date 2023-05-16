據悉，LGD目標先在明年供應200萬台，之後的兩年內，逐年將出貨量拉高至300萬以及500萬。同時，最初供給給三星的貨品可能是77寸與83寸白光OLED電視面板。

與其跟陸企在低階面板市場殺得血流成河，三星電子正在高階OLED電視產品領域內另覓財路。一般來說，使用OLED面板的成本，幾乎是LCD的5倍左右。同時，韓國三星有可能取代日本索尼，成為全球第2大OLED電視供應商。

上述消息經路透社披露後，LG Display與三星電子都不願置評，不過在16日的韓股中，前者黑翻紅收漲1.47%。後者也上漲1.4%，雙雙都優於大盤近乎平盤的走勢。

三星這家全球最大電視製造業者，在把OLED技術用在電視上接受程度，不若本土對手LG。部分原因是OLED面板成本較高，用在螢幕小的手機以及平板電腦更為合適。

產業分析師認為，對LGD來說，OLED面板倘若能出貨200萬片，將對營收產生重大助益，因為金額少說上看15億美元。同時，比重也占產能全開的大尺寸OLED面板，全部20%至30%左右。

現今大環境已不如兩三年前，因客戶數量變少，加上通膨大增以及經濟成長趨緩，新冠疫情時期，那種對新電視強勁的需求已不復見，也造成LG Display產能鬆動無法再滿載。

全球對電子設備需求疲弱，LG Display自去年第2季以來，已經連續4季都在賠錢。韓國KB證券認為，此合作案有助改善LG產能利用率，明年可能有機會滿載，屆時可望回歸獲利的行列。

LGD供應OLED電視面板給LG電子以及索尼。同時，也供貨給蘋果的iPhone手機。對三星電子來說，也擁有自己的顯示器製造部門Samsung Display，專門為蘋果以及三星旗下的手機生產OLED螢幕。

調研單位Omdia統計，三星目前在OLED電視中，僅有6.1%市占率，遠遠落後於LG電子54.6%，以及索尼26.1%。至於OLED電視規模今年可望增加近6%，達117億美元，最晚到了2027年有機會增至129億美元。