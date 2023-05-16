位在台中市13期重劃區內的半平厝福德正神廟，因原址已規畫為公園用地，將被迫遷移，市議員陳雅惠16日為土地公請命，要求市府針對全市土地公廟涉及土地使用變更程序，通盤檢討，輔導原址保留。地政局長吳存金回應，需符合民政局可提請變更都市計畫為宗教專用區要件。

市議會16日舉行交通地政委員會業務質詢，市議員陳雅惠、陳俞融、謝家宜、陳淑華、蕭隆澤、張芬郁等人關心福德祠土地公「住」的問題。陳雅惠指出，位在13期重劃區的半平厝福德正神廟，在現址發展至今已超過百年歷史，是當地的信仰中心，但在重劃時，並沒有宗教專用區的設置，歷經三任市長的重劃區，卻始終等不到配套。

陳雅惠說，台灣不少福德祠都是「借住」在公園等公有地上，有關半平厝福德正神廟，由於原址已規畫為公園用地，涉及土地使用變更程序，他希望地政局輔導原址保留重建。

吳存金表示，目前市府都發局規畫為公園用地，有關廟是由民政局主管，需要符合民政局可提請變更都市計畫為宗教專用區要件。至於目前為公園用地，另協商建設局是否就現況接管。