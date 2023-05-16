警力到達圍毆現場，強力控制住現場。（警方提供、許逸民，澎湖報導／

警政署長黃明昭日前才抵澎與縣長陳光復宣示，拒絕暴力溯源究辦。但澎湖著名的早餐街－文康街，今日上午近7時許卻發生一起5人圍毆1人的暴力案件，原因還只因為被打的民眾，在店內點餐時瞄了同在該店用餐的許姓民眾等人一眼。也讓居民心驚驚說，這下不能隨便看人，連出門都要戴墨鏡了。

馬公警分局是今日一早6時40分許，接獲報案指稱在馬公市文康街有打架情事，立即通報線上警網趕往現場，到場時雙方僅剩現場叫囂，還有疑似酒醉的，想趁機離去被制止，員警除第一時間就控制住現場，協助受傷人員送醫驗傷外，也立即強力將滋事者及相關人員帶回。

警方調查，被打的周姓民眾（24歲）是與表哥一起到該處用餐，只因在店內點餐時，瞄了同在該店用餐的許姓民眾（31歲）等人一眼，就被認為是在瞪他們而起口角，並遭許姓民眾同行友人共5人圍毆，造成周姓民眾四肢擦挫傷、左鎖骨、下背、臉部擦挫傷等。

馬公警分局表示，許姓男子夥同友人共5人當場毆打周姓民眾成傷，幸好警察據報趕到現場制止。全案將依妨害秩序罪、傷害、毀損等罪送辦。更強調，掃蕩街頭暴力是警方當前工作重點，發生街頭鬥毆，必以優勢警力快速馳赴現場有效壓制，任何違法情事將嚴正執法，絕不寬貸。

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