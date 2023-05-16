雲林縣前台西鄉長林芬瑩涉嫌以核發路權為由，透過其夫丁文彬向綠能廠商收賄560萬元，雲林地檢署認為林芬瑩與丁文彬涉嫌貪汙收賄，依《貪汙治罪條例》收賄罪提起公訴，16日雲林地方法院宣判林芬瑩收受賄賂罪，處有期徒刑12年，褫奪公權5年；丁文彬有期徒刑13年6月，褫奪公權5年。

林芬瑩夫婦涉嫌以通過太陽能光電系統業者申請林帶通行權、架空電桿的道路挖掘許可為對價，透過白手套林嫌向業者收取現金賄款，檢察官認為林芬瑩夫婦、廠商沈嫌及白手套林嫌等4人涉嫌《貪汙治罪條例》交付、收受賄賂、公務員財產來源不明，以及《刑法》背信等罪嫌，向法院提起公訴。

雲林地院表示，林芬瑩共同犯《貪汙治罪條例》之不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑12年，褫奪公權5年。丁文彬非公務員，與公務員共同犯《貪汙治罪條例》之不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑13年6月，褫奪公權5年。未扣案的犯罪所得540萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

至於為何丁文彬量刑上比林芬瑩重，地院解釋，最主要是整起收賄案件中，丁文彬是處於主導地位，從頭到尾都是藉著其配偶林芬瑩在公所內給予的影響力，對廠商上下其手，所以在刑度上會比林芬瑩來得重。

林芬瑩曾擔任台西鄉代表會主席，2018年參選台西鄉長順利當選，2022年未尋求連任。