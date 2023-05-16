今年2月加盟P. LEAGUE＋職業籃球聯盟的球星林書豪，帶領球隊高雄鋼鐵人斬獲逆轉8連勝、連5周穩坐聯盟MVP等成績，表現精彩，今（16日）現身軍靴品牌PALLADIUM快閃店活動，吸引破百位球迷到場，他也親自替球迷簽名和合照互動，再掀一波「林來瘋」狂潮。林書豪說：「很開心能有機會返台打球，對於自己球員生涯已經很滿足，我永遠不會忘記這經驗」，並透露結束例行賽後希望多陪家人，安排一些旅遊行程，預計後天就會開始去度假。
PALLADIUM去年正式邁入品牌75年里程碑，本月宣布與林書豪合作，為其量身打造「PALLADIUM X JEREMY LIN林書豪聯名7號系列」，首發聯名鞋PALLASLAM J.L. PLG，設計元素復刻自1970年代的復古籃球鞋，鞋底採Vibram橡膠大底結合JL7專屬LOGO與林書豪的7號專屬背號，服飾同樣延續其法式復古運動風格，透過「WE CREATE MIRACLES」呼應林不斷突破的態度標語。
林書豪說：「不只有設計感、穿起來舒適，設計也讓我覺得很有紀念價值。」他也提到雖無緣季後賽，但能夠享受團隊默契、共同應戰的熱血，他已經很滿足；對於遭肘擊受傷，坦言身體狀況都好，夢想家洋將麥卡洛也有傳訊和他道歉，他認為大家都是籃球領域的一員，應該散播正能量，不需要為受傷這事大做文章。
林書豪提到，許多人關心他下一季動向，爸媽也因為他受傷腦震盪問道「可不可以退休？」加上自己打球打到身心俱疲「像加班的感覺」，所以會先度假讓自己放鬆，對於下賽季動希望是「一步一步來」，並沒有把話說死。現場粉絲則紛紛吶喊希望他留下繼續打，林書豪則打趣說，「我再打15年應該也沒人想看了吧？」
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