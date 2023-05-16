林書豪透露聯名系列的衣服都是平時打球跟私底下很常穿搭的復古運動風格。（PALLADIUM提供）

首發聯名鞋PALLASLAM J.L. PLG，設計元素復刻自1970 PALLADIUM復古籃球鞋。（PALLADIUM提供）

今年2月加盟P. LEAGUE＋職業籃球聯盟的球星林書豪，帶領球隊高雄鋼鐵人斬獲逆轉8連勝、連5周穩坐聯盟MVP等成績，表現精彩，今（16日）現身軍靴品牌PALLADIUM快閃店活動，吸引破百位球迷到場，他也親自替球迷簽名和合照互動，再掀一波「林來瘋」狂潮。林書豪說：「很開心能有機會返台打球，對於自己球員生涯已經很滿足，我永遠不會忘記這經驗」，並透露結束例行賽後希望多陪家人，安排一些旅遊行程，預計後天就會開始去度假。

PALLADIUM去年正式邁入品牌75年里程碑，本月宣布與林書豪合作，為其量身打造「PALLADIUM X JEREMY LIN林書豪聯名7號系列」，首發聯名鞋PALLASLAM J.L. PLG，設計元素復刻自1970年代的復古籃球鞋，鞋底採Vibram橡膠大底結合JL7專屬LOGO與林書豪的7號專屬背號，服飾同樣延續其法式復古運動風格，透過「WE CREATE MIRACLES」呼應林不斷突破的態度標語。

林書豪說：「不只有設計感、穿起來舒適，設計也讓我覺得很有紀念價值。」他也提到雖無緣季後賽，但能夠享受團隊默契、共同應戰的熱血，他已經很滿足；對於遭肘擊受傷，坦言身體狀況都好，夢想家洋將麥卡洛也有傳訊和他道歉，他認為大家都是籃球領域的一員，應該散播正能量，不需要為受傷這事大做文章。

林書豪提到，許多人關心他下一季動向，爸媽也因為他受傷腦震盪問道「可不可以退休？」加上自己打球打到身心俱疲「像加班的感覺」，所以會先度假讓自己放鬆，對於下賽季動希望是「一步一步來」，並沒有把話說死。現場粉絲則紛紛吶喊希望他留下繼續打，林書豪則打趣說，「我再打15年應該也沒人想看了吧？」